Dias difíceis para Sadia e Perdigão As empresas brasileiras de aves e suínos iniciaram o ano de 2006 com reversão completa das expectativas em relação ao encerramento de 2005. Embora naquela época já houvesse reflexos da gripe aviária e da febre aftosa no consumo, o impacto nas receitas era marginal. O efeito de verdade surgiu neste ano com uma redução clara das exportações, sobretudo para a União Européia, um dos principais clientes. A verdade é que desde o surgimento da doença, empresas como Sadia e Perdigão vinham se beneficiando, pois ocuparam um espaço deixado por produtores asiáticos. Na medida em que a gripe surgiu na Europa, os consumidores, mais alarmados, simplesmente reduziram fortemente o consumo de frango. Os estoques estão altos tanto nas indústrias como nos clientes externos. Por conta da maior oferta mundial, a expectativa é de que os preços também acabem recuando algo em torno de 10% a 15%. Os ajustes eram esperados, pois os valores das aves vinham subindo há mais de dois anos. Só em 2005 houve espaço para um reajuste de superior a 8%. A gripe, entretanto, deve acentuar esta correção. A possibilidade de novos recuos do dólar por conta do maior ingresso de moeda - em decorrência da recente medida do governo que isenta de tributação os investimentos estrangeiros em títulos públicos - pode afetar as receitas que não são protegidas pelas operações de hedge. A única boa notícia é que o impacto sobre os insumos tende a ser menor. A tendência dos preços dos grãos, por causa do dólar e da oferta mundial, é de queda. Neste cenário, os prognósticos são sombrios. A Perdigão espera uma recuperação apenas no segundo trimestre. Já a Sadia acredita que todo primeiro semestre está comprometido. A reversão das expectativas está afetando o desempenho do papel na Bolsa. Até o final do ano passado, as ações acumulavam uma valorização de 15,23% (SDIA4) e 41,07% (PRGA4). Até agora, o recuo é de 0,75% e 5,84% respectivamente. (Resumo do cenário publicado no AE Empresas e Setores no dia 17 de janeiro. Se você tem interesse em conhecer outros conteúdos analíticos deste ou de outros setores da economia, clique aqui)