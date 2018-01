Dicas para evitar problemas com empregados domésticos e diaristas O empregado doméstico, seja cozinheira, jardineiro, arrumadeira, motorista, mordomo ou governanta, é um trabalhador com direitos garantidos pela Constituição (parágrafo único do artigo 7º). Esses direitos devem ser respeitados se o empregador quiser evitar problemas (e prejuízos) com a Justiça do Trabalho. Quem contrata também deve tomar precauções para reduzir o risco de trazer para casa uma pessoa estranha. Veja abaixo dicas para se precaver: