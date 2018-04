Dinheiro do FGTS pode ser usado na aquisição do imóvel A conta individual do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) é um recurso que pode ser usado por quem pretende adquirir a casa própria. Segundo a Associação Nacional dos Executivos de Finanças, Administração e Contabilidade (Anefac), com a recente mudança no cálculo da Taxa Referencial (TR) - indexador que compõe a fórmula de rendimento do fundo - a conta deve render pouco (3% + TR) se comparada a outros investimentos e aos juros pagos no financiamento habitacional. É possível retirar o dinheiro tanto para comprar um imóvel novo, usado, terreno, nas formas de pagamento à vista ou oferecer como entrada. É permitido ainda usar o dinheiro como lance em consórcio, amortizar dívidas de financiamento habitacional, reduzir o preço de parcelas, ou mesmo quitar. Regras Há, no entanto, algumas regras a serem cumpridas, segundo informa o gerente-geral da Caixa Econômica Federal, Elimar Sousa Oliveira. ?A pessoa tem de ter a conta vinculada ao FGTS há pelo menos três anos.? A conta é aberta quando o trabalhador é registrado em carteira. Ele também não pode ter nenhum imóvel em seu nome com financiamento ativo com recursos do FGTS. Caso ele já tenha financiado outro imóvel com esses recursos, é exigida uma carência de três anos entre uma aquisição e outra. Outro impedimento é o comprador ter um imóvel na mesma cidade ou região onde trabalha ou reside. Mas caso ele tenha um imóvel em outra localidade, não há problema. O valor venal do imóvel também não pode exceder R$ 350 mil. É que, segundo esclarece Oliveira, o objetivo da liberação do recurso do Fundo de Garantia é auxiliar a compra da casa própria para quem tem menos condições. Casais podem somar os recursos de suas contas individuais do FGTS na aquisição da casa própria, amortização de dívidas, na hora de quitar ou oferecer lance em consórcio. Quem pretende amortizar o valor devido em financiamento com os recursos do Fundo ou reduzir o valor das parcelas só pode fazer isso a cada dois anos. E o saldo total deve ser 12 vezes maior que a última prestação. O mutuário também tem de estar em dia com as parcelas, já que não é permitido usar a conta do Fundo para acertar prestações atrasadas. Caso o mutuário tenha cumprido todas as exigências da Caixa e depois decida vender o imóvel, ele não pode vender novamente por meio de financiamento com recursos do FGTS caso não tenham passado três anos de carência. Na hora da aquisição é exigido ainda que o imóvel esteja em perfeitas condições e que esteja devidamente matriculado no Cartório de Registro de Imóveis de sua região. A avaliação é feita pela Caixa. Os interessados devem comparecer a qualquer agência do banco para efetuar as operações. Mais informações: www.caixa.gov.br ou telefone gratuito 0800-574-0101.