Diretor da Nossa Caixa critica MP da desoneração O economista Joaquim Elói Cirne de Toledo, diretor da Nossa Caixa, criticou a isenção tributária. "Isso não ajuda em nada e pode prejudicar." Ele estranha a opinião de que o aumento do número de investidores em títulos públicos fará os juros de longo prazo caírem. Toledo citou o economista John Keynes para dizer que não há como separar o comportamento dos juros de curto prazo dos de longo. "Só Moisés separa águas do mar." Já o ex-presidente do Banco Central Ibrahim Eris considerou precipitada a decisão. Para ele, o impacto será pequeno, tanto na redução de juros como no alongamento do perfil de vencimentos da dívida pública.