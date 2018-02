Diretor do instituto Ifo alerta para possível colapso econômico na Rússia Em entrevista à revista alemã WirtschaftsWoche, o diretor do instituto Ifo alertou para um possível colapso da economia russa. "As reservas externas do país são suficientes para cumprir as obrigações de dívidas por dois anos", mas o país não deve mais ter um saldo comercial positivo devido à queda nos preços do petróleo, afirma Hans-Werner Sinn.