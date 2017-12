Discurso de Bernanke pode sinalizar rumo dos juros americanos São Paulo, 18 de maio - O cenário externo deve continuar no centro das atenções dos investidores. A grande expectativa é com relação ao discurso do presidente do Federal Reserve (Fed, o banco central dos Estados Unidos), Ben Bernanke, em evento no país. Os investidores esperam que Bernanke dê alguma pista sobre a condução da política monetária norte-americana. EUA/Fed - O presidente do Federal Reserve (Fed, o banco central dos Estados Unidos), Ben Bernanke, fala, às 10h30, sobre Basiléia II durante a 42ª Conferência Anual sobre Estrutura Bancária, do Fed de Chicago. EUA/Tesouro - O secretário do Tesouro, John Snow, depõe, às 11 horas, no Congresso sobre as práticas cambiais dos principais parceiros comerciais dos Estados Unidos. EUA/Indústria - O Federal Reserve (Fed, o banco central dos Estados Unidos) da regional de Chicago divulga, às 11 horas, o índice de atividade industrial nacional de abril. EUA/Desemprego O Departamento do Trabalho dos Estados Unidos divulga, às 9h30, o número de pedidos de auxílio-desemprego feitos na semana até o último dia 13. EUA/Indicadores antecedentes - A Conference Board divulga, às 11 horas, o índice dos indicadores antecedentes da economia referente a abril. EUA/Gás - O Departamento de Energia dos Estados Unidos (DoE) divulga, às 11h30, os dados do nível dos estoques norte-americanos de gás natural na semana até o último dia 12. EUA/Atividade - O Federal Reserve (Fed, o banco central dos Estados Unidos) da regional da Filadélfia divulga, às 13 horas, seu índice de atividade regional de maio. EUA/Oferta Monetária - O Federal Reserve (Fed, o banco central dos Estados Unidos) divulga, às 17h30, os dados da oferta monetária na semana até o dia 13. Fipe/IPC - A Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe) divulga, a partir das 7 horas, o Índice de Preços ao Consumidor (IPC) da segunda quadrissemana de maio. Na prévia anterior, o indicador registrou variação de 0,08%. FGV/Indústria A Fundação Getúlio Vargas (FGV) divulga, às 8 horas, a Sondagem Industrial (quesitos especiais) de abril. EUA/Balanços - As companhias Barnes & Noble, Brocade Communications Systems, Dell, Gap e Sears Holdings divulgam seus balanços financeiros do primeiro trimestre. Europa/Balanços As empresas européias Air France-KLM (França), Boots Group (Reino Unido) e Fortis (Holanda/Bélgica) divulgam seus balanços financeiros dos três primeiros meses do ano.