Discursos de autoridades do Fed são destaques do dia Os investidores poderão ter em mãos hoje mais indícios do ritmo de desaceleração econômica dos Estados Unidos. É que duas autoridades do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) farão discursos - uma sobre a economia mundial e suas conseqüências para os EUA e outra sobre gestão de risco. A expectativa dos participantes de mercado é que os dirigentes apontem se realmente os preços, ainda elevados no país, seguem sendo o principal risco de inflação do Fed. Todos os horários de eventos e dados no exterior são de Brasília. EUA/Fed - Dois dirigentes do Federal Reserve (Fed, o banco central dos Estados Unidos) falam: o presidente do Fed de Nova York, Timothy Geithner, às 11 horas, sobre a economia global e suas implicações para os EUA; e a diretora do Fed Susan Schmidt Bies, às 13h15, sobre gestão de risco. EUA/Trabalho - O Departamento do Trabalho dos Estados Unidos divulga, às 11h30, o número de pedidos de auxílio-desemprego feitos na semana até 6 de janeiro. EUA/Gás - O Departamento de Energia (DoE) dos Estados Unidos divulga, 13h30, o nível dos estoques de gás natural na semana até 5 de janeiro. EUA/Fed - O Federal Reserve (Fed, o banco central dos Estados Unidos) divulga, às 19h30, os dados da oferta monetária na semana até 1º de janeiro. IGP-M/FGV - A Fundação Getúlio Vargas (FGV) divulga, às 8 horas, a primeira prévia de janeiro do Índice Geral de Preços - Mercado. Zona do Euro/PIB - A União Européia divulga, às 7=8 horas, o PIB revisado da zona do euro no terceiro trimestre de 2005 (+2,7% no ano, de +2,8% na estimativa preliminar) e as projeções de crescimento para os dois trimestres seguintes. Inglaterra/Juros - O Comitê de Política Monetária do Banco da Inglaterra (BoE) encerra sua reunião de dois dias, devendo anunciar, às 10 horas, sua decisão sobre taxas de juro. Europa/Juros - O Conselho do Banco Central Europeu (BCE) se reúne e deve anunciar, às 10h45, sua decisão de política monetária.