Discursos de dirigentes do Fed podem afetar mercados São Paulo, 12 de junho - A segunda-feira está rica em discursos de dirigentes do Federal Reserve (Fed, banco central dos EUA). Devido à preocupação quanto à inflação norte-americana, os mercados têm estado turbulentos e especialmente atentos ao que falam os dirigentes do Fed. A expectativa é que surja alguma indicação sobre o rumo da taxa de juros do país. EUA/Fed - O presidente do Federal Reserve (Fed, banco central dos EUA), Ben Bernanke, fala aos estudantes da Graduate School of Banking da Universidade Georgetown, em Washington, às 20h30. Mais cedo, às 10h15, a presidente do Fed de Cleveland, Sandra Pianalto, discursa em conferência da Broadcast cable Financial Management Association em Orlando (Flórida). E, às 12h30, o diretor do Fed Mark Olson fala em conferência da American Bankers Association, também em Orlando. Fipe/IPC - A Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe) divulga, a partir de 7 horas, o Índice de Preços ao Consumidor (IPC) da primeira quadrissemana de junho. No mês de maio, o índice fechou em +0,22%. BC/Focus - O Banco Central (BC) divulga, a partir de 8h30, a pesquisa Focus, com previsões do mercado sobre indicadores econômicos brasileiros. Brasil/Balança - O Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior divulga, às 10 horas, a segunda prévia do balança comercial brasileira. EUA/Contas do governo - O Departamento do Trabalho dos EUA divulga, às 15 horas, o resultado das contas do governo federal do país em maio.