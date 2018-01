Disputa da CSN e Tata pela Corus vai até 30 de janeiro O Takeover Panel, órgão independente que administra as fusões e aquisições ocorridas no Reino Unido, determinou ontem que a siderúrgica brasileira CSN e a indiana Tata Steel devem anunciar sua oferta final pela siderúrgica anglo-holandesa Corus até 30 de janeiro. O prazo foi definido após debate com as três partes envolvidas, segundo o órgão. Se a disputa continuar indefinida depois de encerrado o prazo, o painel executivo poderá exigir que qualquer oferta revisada seja publicada em acordo com os procedimentos de leilão, cujos termos serão determinados pelo órgão. Se o leilão for implementado, a autoridade fará um anúncio no momento apropriado. De acordo com comunicado, todas as partes aceitaram a decisão. Em 10 de novembro, a Tata ofereceu 455 pence por ação - o equivalente a US$ 7,6 bilhões - para os acionistas da Corus para ficar com a companhia. Poucos dias depois, a CSN indicou que estava disposta a oferecer 475 pence por ação, ou o equivalente a US$ 8,1 bilhões. Em 10 de dezembro, os indianos elevaram sua proposta para 500 pence por ação - o que daria uma oferta total de US$ 9,2 bilhões. Na manhã seguinte, dia 11, a CSN formalizou sua proposta pela Corus, em 515 pence por ação, ou US$ 9,5 bilhões. Na ocasião, a expectativa era de que ambas poderiam anunciar novos valores na disputa pela siderúrgica. Consolidação A compra da Corus levará tanto a CSN quanto à Corus à sexta posição no ranking das maiores produtoras de aço do mundo. A consolidação de siderúrgicas é uma tendência que vem se acentuando nos últimos anos, e o maior exemplo dessa realidade foi a fusão entre a Mittal Steel e a Arcelor, ocorrida este ano, que criou um grupo que produz 110 milhões de toneladas - ou 10% de todo o aço do mundo. As informações são da Dow Jones Newswires.