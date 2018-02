Dívida brasileira pode apreciar o câmbio, diz Mendonça de Barros A diferença entre a situação da dívida externa brasileira e o déficit interno brasileiro, aliada ao patamar da taxa de juros básica (Selic) e à expansão dos gastos públicos, constitui o principal risco, hoje, para a economia brasileira, segundo a visão do economista e ex-ministro das Comunicações Luiz Carlos Mendonça de Barros. Ele participou ontem do 3º Fórum de Economia da Fundação Getúlio Vargas. De acordo com Mendonça de Barros, a redução expressiva da dívida externa pode ter um efeito nefasto sobre o câmbio, por conta da expansão contínua da dívida interna. A lógica, segundo o economista, é que, à medida que o Brasil reduz os papéis denominados em dólar que circulam no mercado global (com o pacote de medidas cambiais anunciado na semana passada), mas não diminui expressivamente os juros e o tamanho da dívida local, o investidor estrangeiro pode passar a inundar o mercado brasileiro, adquirindo cada vez mais papéis internos, o que pode levar a uma nova onda de valorização do real frente ao dólar. "Existe uma escassez grande de papéis em dólar. Meu medo é que essa escassez traga o investidor externo para os papéis da dívida interna e isso pode levar a uma nova onda de valorização cambial", diz o ex-ministro, que ainda credita ao desequilíbrio das contas internas o "crowding out" - redução dos investimentos do setor privado - visto hoje no mercado interno.