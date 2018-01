Dívida leva calçados Samello a pedir concordata Dívidas com o governo, fornecedores e funcionários levaram a fabricante de calçados Samello a entrar com um pedido de recuperação judicial na 2ª Vara Cível de Franca (interior de SP), onde está sediada. "Foi uma ação necessária, pois a Samello tem sofrido muito com o dólar baixo", explicou o advogado da empresa, Reginaldo Estephanelli. Ele afirmou que bastam R$ 5 milhões para que a empresa consiga organizar sua situação financeira. Cerca de 60% da produção da Samello é voltada para o mercado externo. No último ano, a empresa se descapitalizou ao atender pedidos com dólar mais baixo na entrega. Segundo Estephanelli, a dívida da empresa é de R$ 55 milhões. "Destes, R$ 20 milhões são com o INSS e R$ 8 milhões com fornecedores." Ele acredita que R$ 5 milhões seriam suficiente para colocar a empresa novamente em produção e quitar dívidas. Alguns imóveis da família Sábio de Mello, proprietária da empresa, serão colocados à venda, entre eles prédios e fazendas na região de Franca. No momento, as fábricas da Samello estão paradas e a maioria dos funcionários foi demitida. "Fizemos um acordo com o sindicato para que essas pessoas pudessem retirar seu FGTS e receber seguro-desemprego", explica Estephanelli. "Mas assim que a empresa se recuperar, vamos convidar todos a retornar." Ele diz que a empresa continua produzindo por meio de terceirizados. "Por isso conseguimos atender pedidos e até abrir novas lojas." Na semana passada, a empresa abriu em Florianópolis mais uma loja, chegando a 22 lojas no Brasil. Para o presidente do Sindicato da Indústria de Calçados de Franca, Jorge Félix Donadelli, a decisão da Samello de entrar com um pedido de recuperação judicial foi acertada. "Foi uma medida inteligente por parte da diretoria, que lhes dará tempo para recuperar a produção." Pela lei, deve haver uma reunião entre empresas e credores para discutir a recuperação e o pagamento das dívidas. "Mas esta não é a única empresa que está passando por uma situação difícil em Franca ou em todo o setor calçadista", diz Donadelli. "O câmbio e a competição chinesa afetaram todas as empresas da região." O presidente do sindicato espera um aquecimento da economia em 2007. "Talvez com a promessa de crescimento, taxa de juros menor e uma carga tributária também menor, tenhamos condições de trabalhar."