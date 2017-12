Dívida pública mobiliária no Brasil e dados corporativos nos EUA São Paulo, 24 de julho - A série de balanços corporativos nos Estados Unidos continua e pode dar o tom aos mercados hoje. No Brasil, o Ministério da Fazenda divulga nota sobre a dívida pública mobiliária federal interna e mercado aberto de junho. EUA/Balanços - As empresas American Express, BellSouth, Kraft Foods, Merck, Schering-Plough e Texas Instruments divulgam seus resultados referentes ao segundo trimestre nos Estados Unidos. Fazenda/Dívida Pública - O Ministério da Fazenda divulga, às 11 horas, nota conjunta do Banco Central e do Tesouro Nacional sobre a dívida pública mobiliária federal interna e mercado aberto referente a junho deste ano. Brasil/Balança - O Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior divulga, às 10 horas, o resultado da balança comercial da terceira semana de julho. Na segunda semana, a balança alcançou superávit de US$ 1,220 bilhão. BC/Focus - O Banco Central divulga, às 8h30, a pesquisa semanal Focus, com as estimativas do mercado financeiro para os principais indicadores econômicos brasileiros. FGV/IPC-S - A Fundação Getúlio Vargas (FGV) divulga, às 8 horas, o Índice de Preços ao Consumidor - Semanal (IPC-S) da segunda quadrissemana de julho. Na primeira quadrissemana, o indicador registrou deflação de 0,13%. EUA/Tesouro - O Tesouro dos Estados Unidos divulga, ao meio-dia, os detalhes dos próximos leilões de papéis de 2 e de 5 anos.