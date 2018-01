Divulgação do PIB brasileiro é destaque São Paulo, 24 de fevereiro - A atenção dos investidores deverá se concentrar na divulgação do Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro, pelo IBGE. IBGE/PIB - O IBGE divulga, às 9h30, o PIB do quarto trimestre de 2005. FGV/IGP-M - A FGV divulga, às 8 horas, o IGP-M de fevereiro. Em janeiro, o indicador registrou alta de 0,92%. Fipe/IPC - A Fipe divulga, às 7 horas, o IPC da terceira quadrissemana de fevereiro. EUA/Comércio - O Departamento do Comércio dos Estados Unidos divulga, às 10h30, o indicador de encomendas de bens duráveis em janeiro.