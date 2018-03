Dólar a R$ 1,70 é compatível com fundamentos, diz economista

Ainda que não seja possível estabelecer um patamar ideal para o dólar, o economista do Itaú Unibanco Darwin Dib acredita que a cotação ao redor de R$ 1,70 é compatível com os fundamentos do País e que a moeda pode se acomodar nesse nível nos próximos meses. Na avaliação do economista, mesmo se o governo resolver adotar outras medidas para conter a entrada de recursos no Brasil, o dólar deve manter sua trajetória de queda, como ficou claro com a adoção do IOF de 2% para capital estrangeiro, na semana passada.

Ouça a entrevista na íntegra

Newsletter Economia Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Segundo ele, mesmo o ritmo de queda deve voltar logo ao que estava antes da medida. "Medidas tipo a do IOF não têm efeito duradouro. Há uma pequena reação, mas depois o (câmbio) volta na lógica de antes", afirmou, em entrevista ao AE Broadcast Ao Vivo. Por isso, Dib não se mostrou preocupado com a queda de 73% no fluxo cambial na terceira semana de outubro em relação às semanas anteriores. Segundo ele, o fluxo deve voltar em breve à normalidade. "A queda do fluxo por causa do IOF é um evento pontual", disse.

Dib comentou ainda que a ata do Copom veio neutra e não trouxe nenhum comentário controverso, o que faz com que o banco mantenha a projeção de início do ciclo de aperto monetário no 2º trimestre de 2010, levando a Selic a aumentar 1,5 ponto porcentual até o final do próximo ano, visando inibir as pressões inflacionárias em 2011.