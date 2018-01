Dólar à vista abre em alta de 0,02% a R$ 2,14 na BM&F A taxa de câmbio abriu praticamente estável (+0,02%) no pregão viva-voz da Bolsa de Mercadorias & Futuros (BM&F), com o dólar negociado a R$ 2,14 nos contratos de liquidação à vista. A semana começa sem grandes fatos, mas o ambiente de negócios deve ser influenciado pela agenda intensa dos próximos dias. No Brasil espera-se, além de indicadores econômicos, a divulgação do pacote econômico para estimular o crescimento. Nos Estados Unidos, o Comitê de Mercado Aberto (Fomc) do Federal Reserve (Fed, o banco central) reúne-se para decidir a taxa de juros, amanhã (às 17h15), dia em que serão divulgados também os dados de comércio exterior de outubro. Na sexta-feira sai a taxa de inflação ao consumidor (CPI, na sigla em inglês) nos EUA, o indicador mais importante da semana para os mercados. Como Wall Street aponta sinais de que vai aguardar os indicadores e a decisão de política monetária do Fomc esta semana com comportamento positivo, o mesmo deve ocorrer no Brasil.