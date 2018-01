Dólar à vista abre em alta de 0,14%, a R$ 2,128 O dólar comercial abriu em alta de 0,14% no mercado à vista, negociado a R$ 2,128. Logo em seguida, porém, abandonou a trajetória de alta e às 10h55 estava cotado a R$ 2,122, baixa de 0,14% no dia, na taxa mínima. No pregão da BM&F, o dólar à vista trocava de mãos a R$ 2,121, baixa de 0,14%, também na mínima do dia até este horário. A máxima até agora foi de R$ 2,13 por dólar. O dólar à vista de balcão abriu em alta de 0,14%, a R$ 2,128.