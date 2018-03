Dólar à vista abre em leve baixa, negociado a R$ 2,138 O mercado de câmbio à vista começou as negociações com o dólar em leve baixa hoje. Nas transações interbancárias e no pregão viva-voz da Bolsa de Mercadorias & Futuros (BM&F), o primeiro negócio foi fechado à taxa de R$ 2,138. Ontem o dólar comercial havia fechado a R$ 2,14 no interbancário. Na BM&F, o dólar à vista valia R$ 2,14065 no fechamento. O câmbio doméstico sofrerá a interferência de fatores externos hoje, principalmente a bateria de divulgação de indicadores econômicos prevista nos EUA. Também sairá de lá o anúncio dos resultados de empresas que habitualmente movimentam os índices das bolsas de valores, como AMR Corp (controladora da American Airlines), Apple, JP Morgan Chase & Co., Mellon Financial e Southwest Airlines. E para completar, três diretores do Federal Reserve (Fed, o banco central americano) fazem palestras. Na Europa as bolsas operam de lado, com Paris e Frankfurt levemente positivas e Londres em pequena baixa. O petróleo futuro sobe um pouco em Londres (contrato de março), mas cede em Nova York (contrato de fevereiro). Os índices futuros das bolsas norte-americanas também estão cada uma para um lado: Nasdaq março em queda e S&P março em alta. Perante, isso, os operadores afirmam que não há como esperar nada muito distante da estabilidade nos primeiros negócios com dólar por aqui, com pequena tendência para a queda.