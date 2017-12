Dólar à vista abre em ligeira baixa, cotado a R$ 2,192 O dólar começou o dia em ligeira baixa (-0,05%), negociado a R$ 2,192 no pregão viva-voz da Bolsa de Mercadorias & Futuros nos contratos de liquidação à vista. No mercado externo, as principais bolsas de valores operam em alta, mas o preço do barril de petróleo também avança e voltou a superar US$ 75 em Londres e Nova York. A avaliação nos últimos dias é que os investidores estão desmontando as posições compradas no mercado de câmbio doméstico, com vários deles já passando para a ponta vendida (que apostam na queda do dólar). Além disso, o fluxo de dólares para o país segue positivo e as perspectivas são de que continue assim. Por isso, as apostas são de prevalência no recuo da taxa de câmbio. Mas, eventualmente, a agenda de indicadores e o noticiário do dia podem proporcionar altas pontuais. Principalmente porque, diariamente, o Banco Central compra divisas impedindo quedas maiores ou sustentando esses ajustes de valorização.