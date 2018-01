Dólar à vista abre estável a R$ 2,141 na BM&F O dólar abriu praticamente estável (-0,01%) no pregão viva-voz da Bolsa de Mercadorias & Futuros, negociado a R$ 2,141 nos contratos de liquidação à vista. O mercado doméstico de câmbio continua recebendo boas notícias do front doméstico. Ontem, o destaque foram as sinalizações dadas pelo presidente Lula de que a equipe econômica atual será, pelo menos em grande parte, mantida no segundo mandato. E o presidente do Banco Central, Henrique Meirelles, afirmou que o crescimento a que tanto Lula tem se referido não é incompatível com o controle da inflação. No front externo, os olhares continuam voltados principalmente aos EUA que, passado o resultado das eleições legislativas que consagraram o avanço democrata, não ofereceu grandes novidades. Mas hoje elas podem surgir durante a participação do presidente do Federal Reserve norte-americano, Ben Bernanke, num debate sobre "dinheiro e política monetária" promovido pelo Banco Central Europeu (BCE), em Frankfurt, a partir das 11h45 (de Brasília). Embora não haja divulgação de indicadores econômicos norte-americanos, essa agenda inspira certa cautela já que, historicamente, uma palavra a mais ou a menos de um presidente do Fed (banco central americano) é capaz de revolver os mercados. Um acontecimento interno reforça a cautela na abertura dos negócios esta manhã, embora com maior peso no mercado de juros do que no de câmbio: mais um índice de inflação superou as expectativas. Hoje foi o IGP-M referente à primeira quadrissemana de novembro, que ficou em 0,71%, ante 0,19% na anterior. Vale ressaltar ainda que ontem o ministro Guido Mantega disse que o câmbio é uma preocupação, embora tenha frisado que a resolução não é simples. Isso ocorreu um dia após o secretário-adjunto de Política Econômica, Nelson Barbosa, ter afirmado que o governo está preocupado com a influência negativa do câmbio sobre a atividade e que, se isso for comprovado, serão adotadas medidas.