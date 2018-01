Dólar à vista abre estável a R$ 2,146 na BM&F A taxa de câmbio começou o dia estável no pregão viva-voz da Bolsa de Mercadorias & Futuros (BM&F), com o dólar negociado a R$ 2,146 no contrato de liquidação à vista. O mercado de câmbio deve continuar definindo as cotações da moeda norte-americana no dia-a-dia, sem apostar firmemente numa trajetória de alta ou de baixa. O impulso para a abertura dos negócios desta manhã é o otimismo vindo do pré-mercado acionário dos EUA, onde o Nasdaq e o S&P futuros sinalizam mais um dia vigoroso para as bolsas. Assim, a perspectiva é de que o dólar tenha pequena queda, mas sem se afastar muito da estabilidade. As altas das bolsas dos EUA se solidificaram desde que foram anunciados os resultados do índice de inflação ao consumidor dos EUA (CPI) em novembro e de seu núcleo, que se mantiveram estáveis quando o mercado estimava altas de 0,2% para ambos. Nesse sentido, hoje a agenda norte-americana é fraca e não deve atrapalhar o desempenho das ações. Amanhã sai o indicador de inflação ao atacado (PPI), do qual se espera uma corroboração do CPI, para que o otimismo possa ser mantido. Por aqui, a segunda-feira também não apresenta novidades capazes de alterar significativamente o comportamento do câmbio. O IPC-S divulgado esta manhã (+0,39%, dentro das estimativas) mostrou mais uma vez que não motivos para preocupações com a inflação. A balança comercial que sai no meio da manhã também deve refletir, mais uma vez, a boa performance dessa variável no País. O assunto desta semana deve mesmo ser o anúncio pelo governo das medidas para o crescimento, previsto para quinta-feira. Assim, somente movimentos expressivos de fluxo cambial, que possam desequilibrar a liquidez do mercado, é que podem provocar oscilações mais fortes na cotação do dólar. Vale lembrar ainda que, dependendo do tamanho do fluxo, se positivo, o mercado conta com a atuação diária do Banco Central, o que limita o impacto em cotação.