Dólar à vista abre estável a R$ 2,151 A taxa de câmbio abriu estável no pregão viva-voz da Bolsa de Mercadorias & Futuros, com o dólar negociado a R$ 2,151 nas transações de liquidação à vista. No mercado interbancário, o dólar comercial também inicia o dia cotado a R$ 2,151. As dúvidas sobre o desempenho da economia norte-americana devem continuar preocupando os analistas internacionais e permeando as decisões de negócios nos mercados financeiros. Assim, a agenda dos EUA tende a ser o foco das atenções na manhã de hoje. O mercado de câmbio deve mostrar-se retraído e cauteloso até que os números dos EUA sejam anunciados. Se eles corroborarem as expectativas e as repercussões forem amenas no exterior, o fluxo deve comandar as apostas do mercado para o restante do dia. Se, eventualmente, os dados reforçarem os temores de que a economia dos EUA esteja desaquecendo mais fortemente do que o previsto sem que haja queda de inflação, o nervosismo pode tomar conta. Por enquanto, a perspectiva é de que as cotações não se afastem muito da estabilidade e oscilem sem movimentos bruscos ao sabor do fluxo.