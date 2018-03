Dólar à vista abre praticamente estável a R$ 2,141 Os negócios iniciais hoje no mercado de câmbio à vista mostram a taxa próximo da estabilidade. No pregão viva-voz da Bolsa de Mercadorias & Futuros, o primeiro contrato foi fechado com o dólar a R$ 2,142, alta de 0,02%. No interbancário, o dólar comercial foi cotado a R$ 2,141, recuo de 0,05%, no primeiro negócio do dia. Às 9h24, o dólar comercial já invertera o sinal e subia 0,05%, a R$ 2,143. Nos EUA, os mercados voltam hoje do feriado de Martin Luther King Jr. com uma agenda fraca. Os destaques são a divulgação do índice de atividade industrial regional Empire State pelo Federal Reserve de Nova York, referente a janeiro e o balanço da Intel, que só sai à noite. Assim, os investidores optam pela cautela, operando na expectativa da divulgação de uma lista de indicadores relevantes a ser desenrolada no decorrer da semana e na qual constam os resultados da inflação de dezembro nos EUA e números de produção industrial e do setor imobiliário. Por enquanto, essas expectativas mantêm os futuros das bolsas de Nova York de lado. Por aqui, o dia começou com uma boa notícia de inflação: o Índice de Preços ao Consumidor - Semanal (IPC-S) da semana até 15 de janeiro, de 0,83%, ficou dentro das estimativas (0,80% a 0,92%) e abaixo da inflação da semana anterior, que havia ficado em 0,86%.