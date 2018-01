Dólar à vista BM&F abre em alta de 0,83%, a R$ 2,175 O dólar à vista negociado na BM&F abriu em alta de 0,83%, cotado a R$ 2,175. O resultado ruim da conta corrente em janeiro, que mostrou déficit de US$ 452 milhões, e a reversão na posição cambial dos bancos, que saiu de vendida em US$ 4,691 bilhões ao final de janeiro para somente US$ 1,508 bilhão no último dia 17, levou alguns analistas a apostarem numa mudança da trajetória das cotações do dólar. Isso garantiu a valorização da moeda norte-americana ontem e a abertura de hoje deve mostrar se a idéia ganhou corpo. Se realmente os investidores estiverem acreditando que o fluxo de recursos não será tão vantajoso para o País daqui para a frente, a zeragem de posições deve continuar e o dólar deve subir ainda mais.