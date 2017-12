Dólar à vista BM&F abre em queda de 0,09%, a R$ 2,110 O dólar à vista negociado na BM&F abriu em queda de 0,09%, cotado a R$ 2,110. O mercado de câmbio está rodeado de fatos que sustentam a atual tendência de queda do dólar. Somente nesta curta semana, acumulou o upgrade da S&P à dívida brasileira em moeda estrangeira, a notícia de que o saldo do fluxo cambial em fevereiro, positivo em US$ 7,750 bilhões, foi recorde desde março de 1998, que a balança comercial de fevereiro apresentou recordes em exportações, importações e superávit e, por fim, a conclusão de duas captações externas somando US$ 170 milhões, entre outras notícias no mesmo sentido. Assim, a menos que o cenário externo apresente motivos para o contrário, não há como sobreviverem apostas domésticas na alta do dólar.