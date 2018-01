Dólar à vista BM&F abre em queda de 0,24%, a R$ 2,111 O dólar á vista BM&F abriu em queda de 0,24%, cotado a R$ 2,111. O dólar à vista balcão abriu com as mesmas cotações. O mercado de câmbio segue sob influência da Medida Provisória 281, editada ontem para desonerar os investimentos estrangeiros em títulos públicos, emissões de ações e fundos venture. A conclusão dos investidores é de que as mudanças têm impacto de queda na cotação do dólar e é isso que vem sendo computado desde que surgiram as primeiras informações sobre o assunto, no dia 3. Mas, agora, o mercado reflete a respeito das providências que podem ser tomadas para anular esse efeito. E se forem criadas grandes expectativas sobre o tema ou idéias convincentes começarem a surgir, o mercado levará isso para os negócios. Afinal, antecipar fatos é o grande combustível do mercado financeiro.