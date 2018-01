Dólar à vista BM&F abre em queda de 0,27%, a R$ 2,180 O dólar à vista negociado na BM&F abriu em queda de 0,27%, a R$ 2,180. O dólar deve abrir de lado e tende a oscilar de acordo com as notícias que forem sendo divulgadas no decorrer do dia. Isso porque há consenso de que a tendência é de queda, mas também se considera que a cotação atual é baixa. E isso sustentou momentos de ajuste que levaram a altas pontuais, o que pode continuar a ocorrer.