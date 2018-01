Dólar à vista BM&F abre em queda de 0,46%, a R$ 2,160 O dólar à vista BM&F abriu em baixa de 0,46%, cotado a R$ 2,160. O mercado de câmbio inicia os negócios de hoje sob o impacto do anúncio feito ontem pelo governo de que está em curso um programa de recompra de títulos da dívida externa que pode somar US$ 20 bilhões até o fim deste ano A possibilidade de que isso viesse a ocorrer já era bastante comentada pelos profissionais de mercado. Ontem, no entanto, revelou-se que a recompra acontece desde janeiro e já resultou na aquisição de US$ 2,3 bilhões.