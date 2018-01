Dólar à vista BM&F abre estável, a R$ 2,209 O dólar à vista BM&F abre estável, a R$ 2,209. O mercado interno de câmbio vem sendo pautado principalmente pelo fluxo de recursos e pelo comportamento dos ativos internacionais. Nesse sentido, hoje a trajetória das cotações do dólar tende a iniciar o dia perto da estabilidade para ganhar contornos mais definitivos conforme os negócios do dia forem sendo fechados. Isso porque a agenda econômica dos EUA é fraca e, a menos que haja surpresas, não deve ser o tópico do dia.