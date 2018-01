Dólar à vista fecha em queda de 0,05%, a R$ 2,215 O dólar comercial fechou a terça-feira cotado a R$ 2,215 no último negócio realizado no mercado à vista, ligeira baixa de 0,05% em relação a ontem. É o terceiro dia seguido que a taxa de câmbio recua no fechamento. Em janeiro, com o valor de hoje, o dólar desvalorizou 4,73% em relação ao real. A queda acumulada em 12 meses é de 15,17%. O Banco Central interveio duas vezes no mercado de câmbio, primeiro realizando o leilão de swap reverso, no qual as propostas foram aceitas integralmente, totalizando US$ 211,7 milhões. A segunda intervenção foi no mercado de câmbio à vista, com leilão de compra à taxa de corte de R$ 2,211.