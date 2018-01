Dólar à vista na BM&F abre a R$ 2,145 (-0,09%) O ambiente no mercado de câmbio continua positivo e favorável. A queda do risco País, que bateu na sexta-feira nova mínima histórica, a 194 pontos base, deve continuar influenciando o desempenho da moeda norte-americana. Mas, em uma semana curta e de agenda fraca, o que deve realmente determinar o comportamento do câmbio é o fluxo - que também não deve ser intenso, já que muitas empresas já entraram em férias coletivas. No Brasil, não está prevista a divulgação de nenhum indicador importante. E, no exterior, é feriado em boa parte da Europa, o que deve dificultar a busca de direção do mercado em Nova York e tornará, portanto, ainda mais lento o ritmo de negócios. Na abertura, o dólar negociado no pregão viva-voz da Bolsa de Mercadorias & Futuros (BM&F) recuava 0,09%, cotado a R$ 2,145, ante o fechamento de sexta-feira.