Dólar à vista na BM&F e comercial caem na abertura O câmbio abriu hoje em baixa. No mercado interbancário, o dólar comercial iniciou o dia com queda de 0,14%, a R$ 2,074. Já no pregão viva-voz da Bolsa de Mercadorias & Futuros (BM&F), o dólar à vista valia R$ 2,073, com recuo de 0,17%, na abertura. A ata do encontro do Comitê de Mercado Aberto (FOMC) do Federal Reserve (Fed, o banco central dos Estados Unidos), divulgada ontem, mostrou que o banco central norte-americano não estava muito preocupado com a inflação no final de janeiro. Isso aliviou as tensões que o índice de preços ao consumidor norte-americano (CPI, na sigla em inglês) tinha criado, ontem, e melhorou o ambiente de negócios. A atuação do Banco Central no mercado à vista, ontem, foi considerada agressiva. Pelos cálculos do mercado, a autoridade monetária teria comprado cerca de US$ 730 milhões, num dia de fluxo fraco no segmento comercial, mas de atividade intensa no financeiro, segundo avaliação de operadores. Para o decorrer do dia, no entanto, o fluxo de recursos deve ser o fator determinante da trajetória das cotações, como vem ocorrendo sistematicamente.