Dólar à vista na BM&F teve giro financeiro recorde hoje O giro financeiro movimentado no pregão viva-voz de dólar à vista da Bolsa de Mercadorias & Futuros (BM&F) foi recorde hoje, com 118 negócios e volume de US$ 1,017 bilhão. O pregão de dólar negociado à vista começou a operar em 1º de fevereiro deste ano.