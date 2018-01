Dólar à vista/BM&F abre em queda de 0,22%, a R$ 2,222 O dólar à vista negociado na BM&F abriu em queda de 0,22%, cotado a R$ 2,222. O cenário externo deve pautar o rumo do dólar esta sexta-feira, depois de ter ganhado ainda mais importância com os alertas feitos na última ata do Copom. Por isso, os operadores acreditam que os investidores manterão a cautela vista no final da tarde de ontem, quando o dólar devolveu a queda registrada durante todo o dia, fechando ao redor da estabilidade, em R$ 2,227, tanto no pregão da BM&F, quanto no mercado de balcão. Isso se os players não forem atropelados por ingressos de recursos captados no exterior recentemente, como ocorreu ontem pela manhã. E há expectativas de entradas.