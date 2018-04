Dólar abandona alta e recua para R$ 2,137 A taxa de câmbio, que pela manhã registrava valorização do dólar, opera em baixa no início da tarde. No mercado interbancário, o dólar comercial era negociado a R$ 2,137, recuo de 0,09% em relação a ontem. A taxa máxima do dia até este horário foi de R$ 2,143 por dólar. No pregão da Bolsa de Mercadorias & Futuros, o dólar é negociado a R$ 2,1365, baixa de 0,07%, nos contratos de liquidação à vista. A taxa mínima foi de R$ 2,1351 e a máxima, R$ 2,143. No mês de outubro, até hoje, o dólar comercial acumula desvalorização de 1,57% em relação ao real. Desde o começo do ano, o dólar já caiu 8%.