Dólar abandona alta e recua para R$ 2,28 O mercado de câmbio abandonou o movimento de alta do dólar verificado no início dos negócios e já mostrava a taxa em queda às 10h50. No pregão viva-voz da Bolsa de Mercadorias & Futuros (BM&F), o dólar à vista é negociado a R$ 2,28, valor mínimo até esse horário, recuo de 0,74% em relação ao fechamento ontem. O dólar comercial vale R$ 2,282, também na mínima, queda de 0,65%. A máxima do câmbio à vista até agora foi de R$ 2,325 por dólar, na BM&F, atingida logo após o dado de inflação divulgado nos EUA, às 9h30. Na Bolsa de Valores de São Paulo, o Ibovespa subia 1,54% às 11h01, para 33.354 pontos. No mesmo horário, o juro do contrato de depósito interfinanceiro (DI) com vencimento para janeiro de 2008 - o mais negociado na BM&F - caía para 15,91%, de 15,98% do fechamento ontem.