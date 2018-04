Dólar abre a R$ 2,1355 na BM&F O dólar começou o dia praticamente estável no pregão viva-voz da Bolsa de Mercadorias & Futuros (BM&F), negociado a R$ 2,1355 nos contratos de liquidação à vista. Na sexta-feira, a taxa de câmbio havia fechado a R$ 2,136. O dia é fraco, mas a semana é forte na agenda de indicadores econômicos dos EUA e as expectativas em relação aos dados que vão ser conhecidos a partir de amanhã podem começar a influenciar os negócios do mercado internacional desde já, com respingos por aqui. Até porque, no noticiário local, o vaivém da esfera política não está resultando em mudança no quadro eleitoral e, na economia, tudo segue dentro do previsto. Ou seja, o cenário internacional, com destaque para o comportamento da economia norte-americana e suas repercussões, tende a dar as cartas na hora de se fechar negócios. Por hora, o mercado externo mostra-se favorável a um desempenho positivo dos ativos de países emergentes, entre eles o real. Por isso, a expectativa é que o dólar comece o dia de lado, com tendência para pequena queda no mercado doméstico de câmbio.