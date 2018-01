Dólar abre a R$ 2,145 na BM&F, praticamente estável O dólar abriu praticamente estável (-0,02%) no pregão da Bolsa de Mercadorias & Futuros (BM&F), negociado a R$ 2,145 nos contratos de liquidação à vista. A discussão em torno das taxas de juros é o destaque das agendas interna e internacional. No mercado doméstico de câmbio, as definições sobre juros na Europa tendem a pesar mais do que o conteúdo da ata do Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central esta manhã. Isso porque nos últimos dias, as expectativas em torno do caminho que será dado pelo Banco Central Europeu (BCE) ao juro provocou fortes movimentos no mercado internacional de moedas, onde a trajetória tem sido de fortalecimento do euro ante o dólar. E as alterações na relação entre as duas moedas mais fortes do mundo têm respingado por aqui. Vale ponderar que no Brasil, assim como nos demais países emergentes, a movimentação que envolve dólar e euro é observada mais pelo lado da economia norte-americana. Assim, a valorização do euro pesa mais quando exprime preocupações com a economia norte-americana do que quando espelha as expectativas em relação ao juro e atividade da Europa. Por isso, as decisões as definições do BCE e do banco central inglês são destaque e serão acompanhadas.