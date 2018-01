Dólar abre em alta de 0,05%, cotado a R$ 2,167 O dólar comercial iniciou o dia em leve alta (0,05%), negociado a R$ 2,167 no mercado interbancário. No pregão viva-voz da Bolsa de Mercadorias & Futuros, o dólar estava cotado a R$ 2,168 às 9h58, valorização de 0,12% no dia. Hoje é feriado de Ação de Graças nos EUA e os mercados estão fechados por lá. Isso deve manter os investidores em câmbio com os olhos fixos aqui no cenário doméstico, onde os destaques são a decisão anunciada ontem à tarde pela agência de classificação de risco Standard & Poors de revisar de "estável" para "positiva" a perspectiva da dívida de longo prazo do Brasil. Também teve destaque a informação dada pelo ministro Guido Mantega (Fazenda) de que parte do pacote fiscal em estudo pelo governo pode ser divulgada hoje. A alteração na perspectiva da dívida brasileira soma-se ao conjunto dos bons fundamentos do País. Ultimamente, os investidores têm relevado isso a segundo plano na hora de definir negócios e focam suas atenções mais nas expectativas em relação ao segundo mandato do presidente Lula. O dólar acumula uma valorização considerável nos últimos pregões, o que pode dar margem a movimentos de realização hoje. As expectativas sobre o pacote fiscal têm sido citadas entre os fatores que sustentam a trajetória de alta nas cotações do dólar. A perspectiva dos investidores é que as medidas venham a ter interferência indireta na relação atual entre as exportações e as importações, afetando a taxa de câmbio. Hoje, o presidente Lula reúne-se com integrantes da equipe econômica para discutir o tema, a partir das 11 horas e, se o ministro Mantega estiver correto, o mercado saberá das novidades ainda de manhã, já que o presidente almoçará com governadores aliados. E isso pode mexer com a trajetória do dólar. A conferir.