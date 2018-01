Dólar abre em alta de 0,10% a R$ 2,172 na BM&F A taxa de câmbio começou o pregão viva-voz na Bolsa de Mercadorias & Futuros em alta de 0,10% em relação a sexta-feira passada, com o dólar negociado a R$ 2,172. Assunto para mexer com os mercados não vai faltar esta semana. Nos Estados Unidos, os próximos dias serão cheios de indicadores econômicos, entre eles vários índices de atividade industrial, dados de vendas de imóveis residenciais novos e usados, índice de confiança do consumidor, a primeira revisão do PIB do terceiro trimestre e o índice PCE (gastos de consumo) de outubro. Para os analistas e investidores domésticos em câmbio, o destaque externo tende a ser a reação do mercado de moedas a esses dados e a repercussão também nas bolsas de valores, que medem melhor as perspectivas para a atividade. A semana começa com as bolsas européias em baixa, em movimento associado a temores de continuidade no enfraquecimento da moeda norte-americana. O euro segue no nível de US$ 1,31, maior valor desde abril de 2005. Internamente, a semana tem a última reunião do Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central deste ano e a definição da Ptax (taxa de câmbio referencial do BC) que liquidará os contratos futuros de câmbio de dezembro (quinta-feira) como fatos de destaque. Hoje, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva reúne-se, a partir das 11 horas, com os ministros da área econômica para discutir a continuidade do pacote de medidas destinadas a promover crescimento econômico.