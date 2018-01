Dólar abre em alta de 0,14%, cotado a R$ 2,146 A taxa de câmbio abriu em alta de 0,14%, com o dólar negociado a R$ 2,146 no mercado interbancário e também no pregão viva-voz da Bolsa de Mercadorias & Futuros (BM&F), nos contratos de liquidação à vista. A notícia mais aguardada de hoje é o relatório sobre o mercado de trabalho norte-americano (taxa de desemprego e número de criação de vagas), que o Departamento do Trabalho dos EUA divulga às 11h30 (de Brasília). Enquanto os números não forem revelados, os investidores devem manter-se sem grandes apostas, imprimindo um ambiente de compasso de espera e cautela aos mercados. Se a divulgação dos dados trouxer surpresas e definir o rumo dos negócios lá fora, certamente será determinante para a trajetória do dólar também no mercado doméstico. Caso contrário, as transações devem continuar pautadas pelo fluxo e as intervenções do Banco Central, já que as expectativas em relação ao pacote econômico a ser anunciado pelo governo diminuíram nos últimos dias.