Dólar abre em alta de 0,23%, cotado a R$ 2,181 O dólar comercial abriu em alta de 0,23%, negociado à vista a R$ 2,181 no mercado interbancário. O mercado de câmbio doméstico volta a sentir a influência mais forte do ambiente internacional. Em Londres e em Nova York, o petróleo mostra mais uma elevação de preço, com o barril rondando os US$ 75. As taxas de juros dos títulos do Tesouro dos EUA também sobem e os índices futuros das Bolsas de Nova York sinalizam um dia negativo. O pregão em Wall Street começa às 10h30 (de Brasília), quando a tendência do dia fica mais firme. No Brasil, o destaque para o câmbio vem às 10 horas quando o Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior divulga o resultado da balança comercial referente a julho. As estimativas são de que a conta tenha superávit de US$ 4,6 bilhões a US$ 5,5 bilhões.