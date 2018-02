Dólar abre em alta de 0,23% na BM&F a R$ 2,145 A taxa de câmbio abriu em alta de 0,23% no pregão viva-voz da Bolsa de Mercadorias & Futuros, com o dólar de liquidação à vista negociado a R$ 2,145. Enquanto aguarda a divulgação da inflação de julho (índice de preços ao consumidor) nos EUA, prevista para as 9h30, os investidores devem ficar retraídos. Um fator interno, que era aguardado pelo mercado de câmbio doméstico, pode intensificar uma eventual trajetória de alta do dólar hoje. O Departamento de Mercado Aberto (Demab) do Banco Central fará, das 17h às 17h30, uma pesquisa para avaliar a demanda para a realização de um eventual leilão de swap cambial reverso amanhã. A pesquisa será feita pelo BC junto às instituições dealers de câmbio visando a rolagem do próximo vencimento em 1º de setembro de US$ 1,6 bilhão em swap cambial reverso.