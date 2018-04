Dólar abre em alta de 0,25%, a R$ 2,038 na BM&F O dólar registrou valorização de 0,25% no primeiro negócio fechado esta manhã no pregão viva-voz da Bolsa de Mercadorias & Futuros, cotado a R$ 2,038. A perspectiva dos operadores é de um dia de cautela no mercado doméstico de câmbio, por causa da véspera de feriado prolongado. Mas a expectativa de estabilidade na cotação da moeda norte-americana hoje e até de um pequeno ajuste de alta provocado pelo feriado pode ser atropelada pelo fluxo de recursos, como aconteceu ontem. Apesar de o Banco Central ter comprado cerca de US$ 600 milhões em leilão, segundo cálculos do mercado, a cotação do dólar fechou o pregão a R$ 2,033 na BM&F e a R$ 2,034 no interbancário. Vale lembrar que é início de mês, época em que os exportadores, habitualmente, atuam com mais força. E, justamente devido ao feriado é possível que haja concentração de transações hoje. Se isso ocorrer, a pressão sob a cotação do dólar será de baixa. Operadores ponderam que é provável, no entanto, que algumas operações de exportadores já tenham sido antecipadas durante os picos de alta do dólar do fim do mês passado e ontem. Mas há ainda o fluxo financeiro. Nos últimos dias, estimam os especialistas, recursos abundantes têm entrado no País por este segmento espelhando as boas perspectivas dos investidores em relação à economia do Brasil.