Dólar abre em alta de 0,27%, a R$ 2,223 O dólar abriu em alta de 0,27%, cotado a R$ 2,2230. Hoje é véspera de formação da ptax que será usada na liquidação dos contratos futuros de dólar fevereiro e os movimentos de rolagem de posições devem ser um forte componente na formação da cotação do dólar. Além disso, os negócios seguirão pautados pelo comportamento do mercado internacional, o fluxo de recursos e as notícias sobre novas captações e pelos fundamentos da economia nacional. A perspectiva, por enquanto, é que o dólar abra o dia perto da estabilidade.