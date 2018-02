Dólar abre em alta de 0,28%, a R$ 2,129, no pregão da BM&F O dólar comercial negociado no pregão viva-voz da Bolsa de Mercadorias & Futuros (BM&F) abriu hoje com alta de 0,27%, a R$ 2,129. Segundo operadores, a oscilação de preços de hoje deve repercutir os dados referentes a emprego e ao setor imobiliário norte-americano e o fluxo de recursos para o País. Analistas destacam que o período de início de mês registra, tradicionalmente, maior volume de fechamento de contratos de exportação. Além disso, lembram que investidores do Hemisfério Norte estão voltando de férias e várias captações externas devem ser desengavetadas. Paralelamente, o mercado de câmbio pode sofrer impacto da avaliação dos investidores sobre a ampliação do programa de recompra da dívida externa anunciada ontem. A partir de agora, serão incluídos os títulos com vencimento entre 2010 e 2012, o que representa que o programa será aumentado em US$ 4,8 bilhões, totalizando US$ 24,8 bilhões. O programa já permitiu a compra de US$ 5,1 bilhões em títulos com vencimento até 2010 e de US$ 6,5 bilhões de bradies. Com a decisão de ontem, o governo incluiu uma expectativa de compra de dólares a mais no mercado e talvez isso possa gerar um primeiro impacto de alta do dólar, num primeiro momento.