Dólar abre em alta de 0,33% na BM&F a R$ 2,136 A taxa de câmbio abriu em alta de 0,33% na Bolsa de Mercadorias & Futuros, com o dólar negociado a R$ 2,136 nos contratos de liquidação à vista. O mercado de câmbio deve aguardar com cautela a divulgação do dado de inflação ao atacado dos EUA (PPI) e as palavras de Ben Bernanke (presidente do Federal Reserve, banco central americano) para definir seu rumo de hoje. Enquanto espera, a perspectiva é que a cotação do dólar fique de lado, com pequena alta. Se o resultado do indicador ficar dentro do previsto e não tiver impacto nas transações e expectativas internacionais, a moeda norte-americana tende a seguir com pequena oscilação frente ao real, mas retomando a tendência de pequena queda, como se viu ontem. Mas não estará livre de eventual volatilidade. Embora os números mais importantes inaugurem o dia, a agenda é farta e outros dados podem mexer com os negócios ainda durante a manhã. O anúncio do PPI está previsto para as 9h30. No mesmo horário, Bernanke fala em um workshop para jornalistas promovido pelo Fed de Minneapolis, em Chantilly (Virgínia).