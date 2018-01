Dólar abre em alta de 0,35% a R$ 2,145 na BM&F O dólar foi negociado a R$ 2,145 no primeiro contrato de liquidação à vista fechado hoje no pregão viva-voz da Bolsa de Mercadorias & Futuros, o que representa uma valorização de 0,35% da moeda norte-americana sobre o real em relação à taxa de fechamento dos negócios ontem à tarde. Os mercados internacionais estão reagindo com inclinação negativa ao resultado parcial das eleições legislativas nos EUA, que mostra o avanço dos democratas, partido de oposição ao presidente George W. Bush. O temor dos investidores é que haja conflitos entre o Congresso e o Executivo, com conseqüências indesejáveis para a economia norte-americana. Além disso, é sabido que as maiores diferenças entre os programas democrata e republicano se dá na política internacional. Segundo avaliação de especialistas, a gestão democrata tende a tornar os EUA mais protecionistas em suas relações comerciais externas. Isso não é bem-vindo para os países emergentes, que têm na economia norte-americana um dos seus maiores consumidores. E isso deve ter impacto no mercado doméstico de câmbio esta manhã, pressionando o dólar para cima, como está ocorrendo na abertura dos negócios. Ainda assim, essa influência deve ser limitada já que, mesmo que haja mudanças, não serão imediatas.