Dólar abre em alta de 0,5%, cotado a R$ 2,17 O dólar abriu em alta de 0,53% no pregão viva-voz da Bolsa de Mercadorias, negociado a R$ 2,1695 para as transações à vista. No mercado interbancário, o dólar comercial abriu a R$ 2,17, alta de 0,51%. Depois de uma semana esvaziada, com feriado nos EUA e aqui, o mercado de câmbio retoma os negócios, hoje, dia marcado pelo quinto aniversário dos atentados terroristas às torres gêmeas em Nova York, na expectativa que o volume de transações volte à normalidade. Os fatores a determinar a oscilação das cotações também devem voltar a ser os mesmos. O principal é o comportamento dos mercados externos. Internamente, o fluxo deve ser determinante. Alguns operadores acreditam, desde a semana passada, que a proximidade da eleição presidencial também está interferindo nas transações, embora em intensidade menor do que no passado, devido ao risco político extremamente reduzido.