Dólar abre em alta na BM&F com tensão externa O dólar negociado à vista no pregão viva-voz da Bolsa de Mercadorias & Futuros (BM&F) abriu os negócios hoje com valorização de 0,28%, cotado a R$ 2,174. A perspectiva de que a economia dos EUA está em desaceleração, concomitante à crescente expectativa de continuidade da alta do juro europeu, arrasa os mercados externos neste dia de meio feriado norte-americano (ainda em observação ao Dia de Ação de Graças, de ontem, os mercados têm horários reduzidos hoje nos EUA). Esta manhã, o euro já superou a marca de US$ 1,31, que não era atingida desde abril de 2005. E as bolsas dos países desenvolvidos apresentam recuos significativos. Por aqui, a relação das duas principais moedas globais tem influências diversas. Se de um lado o euro mais forte beneficia as exportações, de outro, a queda do dólar afeta negativamente os mercados acionários criando perspectivas negativas também para emergentes. Em síntese, a avaliação dos analistas é de que o mercado doméstico reagirá negativamente ao cenário internacional de hoje. E isso vai reforçar a disposição que o mercado doméstico tem demonstrado em sustentar as cotações em alta. Mesmo ressalvando que não há nervosismo, os operadores continuam citando as dúvidas sobre o segundo mandato do presidente Lula e os ajustes típicos de final de ano como motivos da tendência de alta leve que a moeda norte-americana apresenta há cerca de duas semanas. O contraponto é dado pelo fluxo de moeda, que continua favorável ao País. Na agenda de hoje, o destaque é a divulgação da taxa do IPCA-15, que tende a definir as apostas do mercado para o resultado da próxima reunião do Comitê de Política Monetária (Copom), a última deste ano. O impacto dessa variável no mercado de câmbio, no entanto, é limitado.