Dólar abre em alta na BM&F, negociado a R$ 2,165 A taxa de câmbio abriu em alta de 0,28% no pregão viva-voz da Bolsa de Mercadorias & Futuros, com o dólar negociado a R$ 2,165 nos contratos de liquidação à vista. As discussões em torno do nível de atividade econômica dos EUA ganha fôlego hoje nos mercados internacionais, com a divulgação dos dados do nível de emprego de setembro. No cenário doméstico, desde que o resultado das urnas do último domingo surpreendeu ao empurrar a decisão do nome do próximo presidente para o segundo turno, o mercado comemorou, corrigiu a euforia e, de lá para cá, as oscilações do dólar têm sido moderadas. Nesse front político, o clima pode começar a esquentar hoje. O resultado da primeira pesquisa eleitoral referente ao segundo turno, do Datafolha, deve sair hoje. O levantamento começou ontem e se estende pelo dia de hoje, somando seis mil eleitores em todo o Brasil, segundo apurou a coluna Análise Política On Line, divulgada pela Agência Estado. As especulações em torno do resultado da pesquisa podem mexer com as transações no câmbio.